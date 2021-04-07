برئاسة سيف بن زايد..«جودة الحياة الرقمية» يناقش المبادرات المستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي عقد أمس «عن بعد» بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بعمله في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي ومستجدات المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تعزز جهود تطوير وبناء المهارات الرقمية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية.

حضر الاجتماع فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي وموزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وعبدالله عبدالجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدائرة دبي الذكية، إلى جانب محمد خميس المهيري وحصة عبيد الطنيجي ممثلين عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس والمقدم دانة المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية.

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