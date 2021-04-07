بلدية دبي تفوز بثلاث جوائز من «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

المصدر: دبي- وام

حصلت بلدية دبي - متمثلة بإدارة التسويق المؤسسي والعلاقات - على ثلاث جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - Middle East & North Africa Stevie Awards، التي تسلط الضوء في فئاتها على الابتكار بجميع أشكاله، في الإنجازات المهنية المتنوعة، وتعد واحدة من أبرز الجوائز عالمياً.

وقالت هاجر الكتبي مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات ببلدية دبي: نسعى في بلدية دبي، من خلال المشاركة في الجوائز العالمية، إلى تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة دبي عالمياً، التي أصبحت مثالاً يحتذى به في التطور والتقدم والإنجاز، ويُعد الاهتمام بإبراز الجهود الاستثنائية لكافة فرق الدائرة، عن طريق الوسائل الإعلامية والتسويقية، جزءاً لا يتجزأ من تجسيد قيم التنافسية والعمل بروح الفريق الواحد، للوصول إلى مختلف الأهداف الاستراتيجية.

من جانبها، قالت منى الظاهري مدير قسم الإعلام ببلدية دبي: حرصنا من خلال فرقنا الإعلامية، على المواكبة الآنية لكافة الجهود المبذولة من قبل فرق الدائرة، بمختلف مجالاتها وقطاعاتها، حيث قمنا بتشكيل فريق خاص للرد على كافة استفسارات الجمهور الكريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاهتمام بعرض المحتوى الإعلامي بطرق إبداعية ومتجددة ومبتكرة، ما ساهم في تمكين الفريق الإعلامي في بلدية دبي، ليكون حلقة وصل متميزة بين الدائرة ومختلف الوسائل الإعلامية.

جهود

وأكدت ريان الحمادي مدير قسم التسويق ببلدية دبي، أن الفريق التسويقي ببلدية دبي، ساهم في بلورة الجهود الاستثنائية لمختلف قطاعات البلدية، عن طريق التعاون المتميز مع مختلف الجهات، مثل إعمار ومِراس، بهدف تعزيز وصول المحتوى التسويقي للدائرة لمختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي شكل علامة فارقة في إبراز جهود فرق بلدية دبي بأرقى الوسائل.

وفازت بلدية دبي، بالجائزة الذهبية في فئة «إدارة محتوى قنوات التواصل الاجتماعي خلال جائحة كوفيد 19»، حيث تهدف البلدية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إلى نقل الأخبار والإحصاءات والنصائح للمجتمع بكل فئاته، ورفع مستوى الوعي لديهم، بالإضافة إلى إبراز جهود الدائرة وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة الجائحة، من خلال نشر المحتوى بأسلوب متنوع ومميز.

كما فازت بلدية دبي، بالجائزة الذهبية عن فئة «الابتكار في التخطيط والإدارة الإعلامية»، من خلال «حملة منصة فود ووتش»، التي تقدم مزايا متعددة في مجال سلامة الغذاء والتغذية، حيث تشكل رابطاً لكل الشركاء والمنتجات والعمليات، من خلال شبكة رقمية موثوقة، تسهل انسيابية الأعمال والأنشطة بين كل الشركاء، الأمر الذي يقلّل التكاليف عبر تفادي تكرار العديد من العمليات، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة موحدة.

ونالت البلدية أيضاً، الجائزة البرونزية عن فئة «الابتكار في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، من خلال «حملة تطبيق منتجي»، وهو تطبيق ذكي، يتيح إمكانية التأكد من صحة المعلومات، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، ومطابقتها للمعايير المعتمدة، بمجرد مسح الباركود الخاص بالمنتج، أو البحث باسم المنتج.

وتهدف بلدية دبي، من خلال المشاركة في الجوائز العالمية، إلى تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز مبادئ التميز والريادة في مختلف المجالات، فضلاً عن مساهمة هذه الجوائز في الارتقاء بمعايير التميز والابتكار والتنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

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