«مجلس قيادات الشرطة» يبحث مؤشرات الأداء

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، اجتماع المجلس الذي عقد أمس عن بُعد، بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

ناقش المجلس مواضيع مطروحة على جدول أعماله والتي تتعلق بالسياسات ومؤشرات الأداء الرئيسية والخطط التطويرية التي تطبقها وزارة الداخلية.

واطلع المجلس على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني المرتبطة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والإنجازات التي حققتها لمواجهة جائحة كورونا في مجال جاهزية وتدريب العاملين في الدفاع المدني والخدمات المقدمة للجمهور، وأساليب التعامل مع أفراد المجتمع ومدى تجاوبهم وتعاونهم مما ساعد كثيراً في تسهيل وإنجاح مهام الدفاع المدني.

واستعرض المجلس تقريراً حول برنامج خليفة للتمكين «أقدر» وأهم الإنجازات التي حققها البرنامج، من خلال البرامج والمبادرات المشتركة والفعاليات التي تم تطبيقها على مستوى الدولة على فئات المجتمع المختلفة والمشاريع المستقبلية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، ووجه معالي رئيس المجلس بالتركيز على برامج التوعية والمبادرات التي تستهدف النشء في مراحل سنية مبكرة وترسخ لديهم القيم الأمنية للدولة.

كما استعرض تقريراً حول وضع البلاغات في تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»، وإحصائيات حول إجمالي ونوع البلاغات التي تم تسجيلها من خلال التطبيق، والموقع الإلكتروني على مستوى الدولة، والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية.



وناقش المجلس تقريراً حول نظام الدوريات الشاملة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لها، بما يتناسب وطبيعة عملها ومناطق اختصاصها لتحقيق أفضل النتائج، كما اطلع المجلس على تقرير حول محاور سياسة النقاط الساخنة للحوادث المرورية وسبل مواجهتها.

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