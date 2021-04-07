«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعقد البرنامج التدريبي الأول لعام 2021

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال البرنامج التدريبي للعام الجاري 2021 بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي بقصد تنمية مهارات البعثات الدبلوماسية المعنية بالقضايا التي تهتم بشؤون المرأة والطفل، وذلك لمدة 3 أيام.وقالت شيخة المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، تضمن البرنامج 6 مدربين من المؤسسة و10 من القنصلية الهندية، وتم تقسيمه إلى 3 محاور: الأول الموضوعات المتعلقة بالعنف والإساءة، واختص الثاني بالخدمات الاجتماعية، وركز الثالث على تدريبهم بكل ما يخص الخدمات النفسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز