بلدية أبوظبي تنجز تطوير حديقة الشيخة فاطمة

المصدر: (أبوظبي- وام)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، الواقعة عند تقاطع شارع البطين، وشارع زايد الأول في جزيرة أبوظبي، وتحويلها من حديقة مسورة إلى حديقة مفتوحة.

ويهدف المشروع إلى جعل الحديقة، التي تمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء فيها على 24035 متراً مربعاً، مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، من خلال دمجها بالأنشطة والفعاليات المجتمعية والمكونات التجارية، وإنشاء قرية مجتمعية متكاملة في وسط الحديقة.

وتضم الحديقة منطقة للمغامرات ومنطقة مخصصة للنساء والأطفال، وتوفر مساحة تأجير تقارب 9 آلاف متر مربع، عبارة عن وحدات مخصصة للأطعمة والمشروبات والعيادات والمكاتب بتصميم عصري مرن، يتيح لها التوسع وخيار إضافة الشرفات المحاطة بالمناظر الطبيعية، والمطلة على مرافق الفعاليات والمساحات الخضراء المخصصة للأنشطة في الهواء الطلق. كما تضم ملاعب، ومسجداً، وساحة ثقافية، وسوقاً خارجية، ومقاهي خارجية، وأجنحة للتجزئة، مع مساحات لبيع الأطعمة والمشروبات وغيرها.

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