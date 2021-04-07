150 مليون درهم مساعدات علاجية قدمتها «خيرية الشارقة» في 5 سنوات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أن إجمالي المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار الخمسة أعوام الماضية، بلغ 6000 حالة مرضية، بتكلفة إجمالية قيمتها 150 مليون درهم، خلال الفترة من 2016 حتى نهاية عام 2020، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، الذي يوافق 7 أبريل من كل عام.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن برامج المساعدات العلاجية لم تقتصر على المرضى المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية فحسب، بل قدمت الجمعية من خلال إدارة المشاريع الخارجية، حزمة من برامج المساعدة العلاجية في عدد من البلدان، تضمنت إطلاق حملات عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال المصابين بأمراض قلبية، وكذلك حملات محاربة العمى، وبناء المستوصفات الصحية في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات والرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ حملات مكافحة أمراض الملاريا في دول غرب أفريقيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز