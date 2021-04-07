أول عملية تنظير لمفصل الورك في «مدينة شخبوط الطبية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن نجاحها في إجراء أول تنظير لمفصل الورك في أبوظبي، في إطار عملية لإصلاح تمزّق في الورك لمريضة إماراتية عمرها 69 عاماً.

وعانت المريضة من ألم شديد في الورك والأربية، لأربعة أعوام، وبعد زيارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية وإكمال الفحوصات والمواعيد اللازمة، تم تشخيص إصابتها بتمزق الشفا الوركي، وهو حلقة غضروفية ليفية تحيط بالحافة الخارجية لتجويف مفصل الورك العظمي؛ حيث تُوسّد المفصل وتعمل مثل ختم أو حشية مطاطية تساعد في الإمساك المُحكم للكرة المفصلية الموجودة في أعلى عظم الفخذ داخل تجويف الورك. وقد يحدث تمزّق الشفا الوركي نتيجة للصدمات أو التشوهات الهيكلية أو الحركات المتكررة.

واختار فريق الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إصلاح تمزّق الشفا من خلال تنظير مفصل الورك لتخفيف الأعراض لدى المريضة، وتم بنجاح تنفيذ هذا الإجراء الذي يشتمل على إدخال أنبوب ضيق متصل بكاميرا فيديو من الألياف الضوئية وأدوات جراحية عبر شقوق صغيرة في الجلد تُماثل بحجمها عروة الأزرار تقريباً. ويعدّ هذا الإجراء مُصمماً لتشخيص وعلاج أمراض المفاصل من خلال خدمات جراحة اليوم الواحد.

وقال الدكتور شيخ حسين، استشاري جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «اشتملت الأعراض التي كانت المريضة تعاني منها على إحساس مؤلم بالانغلاق والتصلب في المفصل، وبغض النظر عن عمرها، فقد كانت لديها تغييرات التهابية طفيفة في المفاصل إلى جانب التمزق في الشفا الوركي، وكان ذلك عاملاً رئيسياً لقرارنا بالمضي قدماً في هذا الإجراء، عبر الاعتماد على تكتيك خفيف التوغل في الجسم بدلاً عن الطريقة الجراحية التقليدية».

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