2544 قطعة إسعافات أولية دعماً من «الجمارك» لـ«إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

بادرت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي إلى التبرع بــ2544 قطعة من مواد الإسعافات الأولية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تولى تسليمها للمؤسسة مركز تفتيش الشحن في مطار آل مكتوم التابع للإدارة، وشملت مواد طبية لإسعاف المصابين بالجروح والكدمات نتيجة الحوادث العرضية، وذلك ضمن جهود جمارك دبي لتعزيز دورها الإنساني في خدمة المجتمع بمبادرات جديدة تدعم قدرة هيئات الإغاثة والإسعاف على القيام بمهامها الحيوية في الرعاية الصحية الطارئة للمرضى والمصابين.

وقال صالح الشامسي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي: «تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الدور الإنساني الذي تقوم به الدائرة وذلك من خلال توفير كمية من مواد الإسعافات الأولية إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تأكيداً على التضامن والتكاتف التام بين الجهات الحكومية لإسعاد الناس وخدمة المجتمع، في ظل الظروف الحالية التي يشهد فيها العالم تحديات جائحة كوفيد 19 ما يتطلب منا جميعاً العمل على دعم المؤسسات الصحية لتطوير قدرتها على القيام بمهامها الحيوية في تحسين الوضع الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية للمجتمع».

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