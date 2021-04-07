حملة للتوعية ببرنامج الجينوم الإماراتي

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة عمل حول برنامج الجينوم الإماراتي ضمن حملة التوعية للتعريف بالبرنامج الفريد من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى وضع خريطة الجينوم الإماراتي الطبي لمواطني الدولة والاستفادة منها في وضع الخطط العلاجية والوقائية والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة.

وضمن حملة التوعية التي تهدف إلى تشجيع منتسبي الجامعة على التطوع والمشاركة في هذا البرنامج الرائد على مستوى العالم قدم الدكتور أحمد العوضي مدير الاتصال المجتمعي في شركة G42 للرعاية الصحية ورشة تعريفية بحضور الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.

وأكد الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة دعم الجامعة الكامل لبرنامج الجينوم الإماراتي.

وقال: يشكل برنامج الجينوم الإماراتي علامة فارقة في استشراف المستقبل الصحي للدولة إذ يعد هذا البرنامج إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات المشرفة التي تعزز مكانة دولة الإمارات حاضنة للتعايش والابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي.

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