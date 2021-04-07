الإمارات تشارك بجلسة العمل الصحية لمجموعة الـ20

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الجلسة الثانية لمجموعة العمل الصحية لمجموعة العشرين العالمية G20، برئاسة جمهورية إيطاليا، والتي عُقدت عن بعد، لمناقشة مستجدات الاستجابة الصحية المشتركة لمواجهة تداعيات كوفيد 19.

وتهدف الجلسة الثانية لمجموعة العمل الصحية، التي حضرها الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومسؤولو القطاع الصحي بالدول الـ 20، والدول المدعوة، وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية، إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تداعيات الأزمة الصحية جراء انتشار كوفيد 19، وتبادل البيانات والخبرات بين الدول المشاركة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الجلسة الثانية لمجموعة العمل الصحية في مجموعة العشرين الدولية، جاءت في إطار حرص الإمارات على تأدية دور محوري فعال ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كوفيد 19.

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