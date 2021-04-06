أصحاب الهمم ينجزون 100 قطعة من الزي المدرسي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن مركز غرس التابع لجمعية الفجيرة الخيرية عن حياكة 100 قطعة من الزي المدرسي بجهود أصحاب الهمم من منتسبي المركز لصالح منطقة الفجيرة التعليمية ضمن مبادرة «صنع بأيديهم»، جاء ذلك بدعم ورعاية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حسب المواصفات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية المورد المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جهته أشاد فايز اليماحي مساعد المدير العام في جمعية الفجيرة الخيرية بمبادرة منطقة الفجيرة التعليمية بهدف تمكين ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل، مؤكداً أن إنجاز أصحاب الهمم لهذا العمل، جاء بدعم من سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية ومتابعة مدير الجمعية، لافتاً إلى أن إدارة الجمعية تسعى دائماً على تمكين وتأهيل شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً ودعمهم.

بدورها ثمّنت سندية السماحي مديرة منطقة الفجيرة التعليمية دور مركز غرس على توفير البيئة الحاضنة لدعم أصحاب الهمم والأسر المنتجة في إمارة الفجيرة وتحويلهم إلى أفراد منتجين في المجتمع، مؤكدة حرص منطقة الفجيرة التعليمية على دعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها الجمعية.

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