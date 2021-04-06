شرطة دبي تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي موقعها الالكتروني الجديد بواجهة مستخدم جديدة تدعم مختلف الأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل في الهواتف الذكية، ضمن جهودها المستمرة لإثراء تجربة العميل بخدمات ذكية تلبي احتياجاتهم بسرعة وسهولة.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقى، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي "طورنا الموقع الجديد لشرطة دبي بشكل كامل بما يتناسب مع الهوية الوطنية باستخدام أحدث معايير البرمجة والتصميم".

ويعد الموقع البوابة الذكية الرئيسية لاستعراض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، والتي تم هندستها وتطويرها بما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين وتمكينهم من إنجاز العديد من معاملاتهم دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ويوفر الموقع 58 خدمة إجرائية، تنقسم إلى 6 فئات إضافة إلى مركز إعلامي يعرض كافة الأخبار والفعاليات والمجلات التي تصدرها شرطة دبي، ويدعم والحملات التوعوية والترويجية التي تنظمها بالتعاون مع الشركاء.

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