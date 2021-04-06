دبي أول مدينة في العالم تطبق إطار تقييم سلامة المركبات ذاتية القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الطرفين، ومشاركة دبي في إطار "تقييم سلامة القيادة" Safe Drive، الذي أطلقه المنتدى، وتطوير الجهود المشتركة لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة والتي تهدف إلى تحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030 .

تم توقيع مذكرة "عن بُعد"، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة رئيس فريق التنظيم لمؤتمر التنقل ذاتي القيادة، وجيرمي جورجينس، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

قال أحمد هاشم بهروزيان: إن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون مع المنتدى، بحيث تقوم هيئة الطرق والمواصلات، بموجب المذكرة، ببناء إطار متكامل "سلامة القيادة" لتقييم سلامة المركبات ذاتية القيادة، وتوفير المعلومات والدعم الفني والتدريب المطلوب للمشاركين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، لتصبح دبي بذلك أول مدينة تطبق هذا الإطار، وإن هذه المذكرة تتيح تبادل المعرفة الفنية والخبرة على المستويات كافة، موضحاً أن الهيئة أعلنت مؤخراً عن تأهل 13 مؤسسة محلية وعالمية للمرحلة النهائية من الدورة الثانية من "تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، والتي تأتي تحت محور "الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة"، وتشمل وسائل النقل الأرضية والطائرات دون طيار، والتي شهدت زيادة في عدد المشاركات العالمية رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد – 19 " على مختلف دول العالم، بواقع 21 طلب مشاركة بزيادة بلغت 200 % عن العدد المستهدف.

من جانبه، قال جيرمي جورجينس: إن تطبيق إمارة دبي لإطار "سلامة القيادة" ممثلة بهيئة الطرق والمواصلات، يؤكد طموحات الإمارة في مجال التنقل ذاتي القيادة، والذي يُعد رهاناً كبيراً لحل معضلات النقل في الحاضر والمستقبل، موضحاً أن مبادرة هذا الإطار تسعى إلى تمكين المنظمين والمطورين في تطوير أدوات مفيدة للسلامة والحوكمة للمركبات ذاتية القيادة، عبر تقييم قائم على البيانات يعتمد على السيناريو باستخدام نهج تدريجي لضمان السلامة، مشيراً إلى أن الإطار المعني يُعد وسيلة حيادية الحلول، ويعتمد على المعايير الوطنية والعالمية الحالية حيثما أمكن ذلك، حيث يركز النهج على تقييم المركبات المُستَقَلة في سياق بيئة استخدامها، من خلال إظهار الكفاءات السلوكية في مجموعة من السيناريوهات، من خلال المحاكاة والقيادة في بيئات خاضعة للرقابة والقيادة الطبيعية على الطريق، مؤكداً دعم المنتدى لتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية في هذا المجال المستقبلي والحيوي من خلال مذكرة التفاهم المبرمة.

والجدير بالذكر ان الهيئة تقوم بتنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي - لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة و يشهد تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في أكتوبر 2021.

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