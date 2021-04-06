محمد بن راشد: منطقة القوز الإبداعية وجهة جديدة تضاف لمدن دبي الذكية والفنية والثقافية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن "منطقة القوز الإبداعية" التي تم إطلاقها اليوم، ستضاف إلى مدن دبي الذكية والفنية والثقافية لتحقيق الهدف بتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقت دبي اليوم "منطقة القوز الإبداعية".. وجهة جديدة تضاف لمدنها الذكية والفنية والثقافية لتحقيق هدفنا الذي أعلناه بتحويلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي .. المنطقة أطلقها اليوم حمدان بن محمد وستشرف عليها لطيفة بنت محمد.. وسنتابع جميعاً تطورها السريع قريباً.. ولن يقف إبداع دبي".

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