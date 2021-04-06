حمدان بن محمد يشهد إطلاق منطقة القوز الإبداعية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق منطقة القوز الإبداعية، مؤكداً أهميتها في جعل دبي الوجهة الأولى للمبدعين في العالم.

وقال سموه، اليوم عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "شهدت اليوم إطلاق "منطقة القوز الإبداعية"، مركز موحد ومتكامل لخدمة المبدعين من جميع أنحاء العالم، وتوفير المساحات والإمكانيات والحوافز لهم لإطلاق إبداعاتهم، وتأسيس شركاتهم من دبي للعالم".

وأضاف سموه: "منطقة القوز الإبداعية خطوة جديدة نؤكد من خلالها على دور دبي الريادي، وأنها جادة في أن تكون العاصمة الإبداعية العالمية الجديدة، والوجهة الأولى للمبدعين من كافة أنحاء العالم".

#حمدان_بن_محمد: شهدت اليوم إطلاق "منطقة القوز الإبداعية".. مركز موحد ومتكامل لخدمة المبدعين من جميع أنحاء العالم،.. وتوفير المساحات والإمكانيات والحوافز لهم لإطلاق إبداعاتهم.. وتأسيس شركاتهم من #دبي للعالم.@HamdanMohammed pic.twitter.com/KyvJPxBpKH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 6, 2021

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