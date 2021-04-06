بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك خلال 5 أبريل الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2392 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 35 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2353 مؤسسة.

ويستمر مفتشو بلدية دبي بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات اليومية على المؤسسات، والتي عممتها البلدية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتضمنت اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من ابرزها : الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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