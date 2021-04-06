سحب طوعي لأربع منتجات لعلاج عدوى الهربس

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب أربع تشغيلات من Acyclovir Sodium Injections والتي تستخدم لعلاج عدوى الهربس للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة بسبب التبلور.

وقالت الوزارة بان المنتج غير مسجل في ادارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الا ان ذلك لا يمنع وجوده في بعض المستشفيات او المراكز الصحية الخاصة مشيرة الى ان التحذير يأتي من باب الحرص على سلامة المرضى الذين يستخدمون مثل هذه الإبر.

وناشدت الوزارة جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف اي من تلك التشغيلات كما خاطبت الشركة المصنعة بسحب تلك التشغيلات طواعية للحفاظ على سلامة المرضى وتجنيب تعرضهم لمضاعفات

وأشارت الوزارة إلى أن التشغيلات شملت:

Acyclovir. Sodium. Injection 50mg. Mg 20

ورقم التشغيلية Looo155

وتاريخ انتهاء الصلاحية ديسمبر 2021

والتشغيلة الثانية رقم L000156 وتاريخ انتهاء الصلاحية يناير 2022، والتشغيلة الثالثة 50. و 10 مليغرام وتحمل رقم L000126 وتاريخ الصلاحية ديسمبر 2021، والتشغيلة الرابعة 50 و 10 ميليجرام ورقم التشغيلة L00027 وتاريخ انتهاء الصلاحية 2021.

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