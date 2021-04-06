محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن بدء التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد".

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه في تويتر: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل #الإمارات في القطاعات الحيوية."

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