جائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» تعلن تفاصيل دورتها 7

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للجائزة العالمية «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة لعام 2021 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتشجيع المسلمين في العالم العربي والإسلامي على التنافس في مجال القرآن الكريم وتلاوته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس عبر خاصية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور الدكتور فاروق محمود حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، الأمين العام للجائزة، وأحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام، وأعضاء اللجان المنظمة للجائزة.

وأكد حمادة أن الجائزة مستمرة بحسب أهدافها ورؤيتها الإنسانية والدينية، والتي تهدف إلى تعزيز الاهتمام والتعلق بدراسة القرآن الكريم وعلومه على النهج الصحيح. وأشار إلى أن الجائزة تعزز من القيم الإسلامية السمحة في إطار الاعتدال والوسطية والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة والعمل بموجبها، موضحاً أن الجائزة في دورتها السابعة تنطلق رسمياً في الأول من رمضان المقبل بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية، على أن ينتهي تسلم المشاركات في منتصف رمضان المقبل، ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني، www.tahbeer.ae، ومواقع التواصل الاجتماعي على الرابط التالي:

https:/‏‏/‏‏instagram.com/‏‏tahbeerquran?igshid=1ktvrkjsk2p80 للفوز بجوائزها القيمة إذ رصد للفائز الأول مبلغ 30 ألف درهم، والفائز الثاني مبلغ 20 ألف درهم، والفائز الثالث مبلغ 10 آلاف درهم، في كل مسابقة على حدة.

وعن تفاصيل الجائزة في دورتها السابعة أوضح أحمد سبيعان الطنيجي المدير العام للجائزة أن الدورة الحالية تضم 8 مسابقات رئيسة.

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