حصة بو حميد:جودة الحياة أولوية الأجندات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن توجيهات القيادة في عام الخمسين وعام التعافي من أزمة «كوفيد 19» تُعزز رؤية الارتقاء بجودة حياة الإنسان والمجتمع، وتحفّز تجاوز التحديات ومضاعفة الإنجازات في إطار الخمسين عاماً المقبلة بما يحقق بلوغ مستهدفات مئوية دولة الإمارات 2071، مشيرة إلى أن جودة الحياة ستبقى أولوية الأجندات الحكومية لأنها المظلة الداعمة والمؤثرة إيجاباً بجودة وتميز أداء مختلف القطاعات في دولة الإمارات، تحقيقاً لأفضل النتائج والمؤشرات.

جاء ذلك لدى ترؤسها الاجتماع الأول لمجلس جودة الحياة للعام الجاري 2021، والذي عُقد بخاصية الاتصال المرئي «عن بُعد»، واستعرض نتائج التقرير العالمي للسعادة 2021، وشارك فيه عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع السعادة وجودة الحياة، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية، إذ يُمثّل مجلس جودة الحياة منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي وتحقيق توجيهات القيادة في هذا المجال.

وتضمّن جدول أعمال اجتماع مجلس جودة الحياة، مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وخريطة طريق المجلس للعام الجاري، وآلية متابعة تنفيذ مبادرات جودة الحياة والتسويق لها.

وفي الاجتماع استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج التقرير العالمي للسعادة 2021 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة إحدى مبادرات الأمم المتحدة، والذي جاء تحت شعار «المعرفة من أجل الازدهار»، والذي يعتمد على استطلاع مؤسسة «جالوب» العالمية استناداً إلى سؤال يُقيّم سعادة وجودة حياة الأشخاص بمقياس من 0 إلى 10 درجات. ويعد التقرير هذا العام استثنائياً بسبب ظروف جائحة «كوفيد 19».

وأظهر تقرير مؤسسة «جالوب» العالمية ارتفاعاً في مستوى الرضا المعيشي للمواطنين في الدولة، وصل إلى (7,37) درجة في العام الماضي 2020، قياساً بعام 2019 إذ كانت النتيجة (6,74).

كما أعلنت وزيرة تنمية المجتمع عن تعيين عمار المعيني أميناً عاماً لمجلس جودة الحياة، وتكليفه رئاسة الفريق التنفيذي للمجلس ومتابعة أعماله كافة.

خطة

وجهت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أعضاء مجلس جودة الحياة بإعداد خطة تسويقية لتعميم مبادرات جودة الحياة وتحقيق أفضل مردود إيجابي على نطاق المجتمع، مع ربط الخطة بتوصيات التقرير العالمي للسعادة، كما وجّهت بإعداد تصوّر لتشكيل لجان فرعية تُوزَّع على مستوى القطاعات من أجل التأكد من تطبيق هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وضمن جدول أعمال اجتماع مجلس جودة الحياة، تمت مناقشة خريطة طريق المجلس لهذا العام، والتي تشمل عدة محطات تحفيزية لإثراء المجتمع بمبادرات ومشاريع وسلوكيات تدعم جودة الحياة.

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