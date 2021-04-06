شرطة دبي تنجز 99 ألف معاملة عبر مراكزها الذكية «SPS»

المصدر: دبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إحصاءات المعاملات التي أُنجزت في عام 2020 عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، حيث بلغ عدد إجمالي المعاملات التي أنجزها العميل دون تدخل بشري 99251 معاملة، منها 4471 لخدمة فتح البلاغات، وبلغ عدد الزوار لمراكز الشرطة الذكية المتوزعة في مختلف مناطق الإمارة، أكثر من 836 ألف زائر، كما شهد عام 2020 تدشين 4 مراكز شرطة ذكية، في كل من المنطقة الحرة دافزا وحي دبي للتصميم، وواحة دبي للسيلكون ونقطة شرطة الليسيلي.

وقال النقيب مهندس خليفة الروم رئيس فريق الإعلام والتسويق في اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، إن هذا النجاح الباهر الذي حققه مشروع مراكز الشرطة الذكية SPS، في عدد المعاملات والزائرين، وما تم إنجازه في العام الاستثنائي 2020، يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين، وتلبية كافة احتياجاتهم بتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد المجتمع بسهولة ويسر، وتقليل عدد المراجعين للمراكز الحكومية.

وأضاف: إننا في شرطة دبي، نفخر بهذا الإنجاز، والتحول نحو البيئة الذكية، والذي يأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية، الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، كما أنها، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لا سيما أنها تقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

وتابع: شهد عام 2020، تدشين 4 مراكز شرطة ذكية في كل من المنطقة الحرة دافزا وحي دبي للتصميم وواحة دبي للسيلكون ونقطة شرطة الليسيلي، وذلك ضمن خطة المشروع التوسعية، التي تستهدف وتغطي وتلبي كافة احتياجات سكان دبي وزوارها في مختلف المناطق، سواء الداخلية أو الخارجية، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة، التي تتميز بالسهولة واليسر، إضافة إلى توفير أرقى الخدمات لفئة أصحاب الهمم.

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