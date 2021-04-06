راشد بن حميد يلتقي فريق التعداد السجلي بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في إمارة عجمان، بمكتبه، فريق عمل التعداد السجلي، من موظفي مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، من أجل عرض ومناقشة مستجدات التعداد السجلي لعام 2021، وعرض النتائج والمؤشرات الحالية لتقرير التعداد، والذي تضمن مراحل تطور مشروع التعداد السجلي، وتطور وضع السجلات الإدارية.

وحضر الاجتماع، الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والدكتورة ياسمين جودي المستشار الإحصائي الفني بالمركز، وحصة بن زايد وطارق محروس وأحمد عبد الله، والذين يمثلون فريق عمل التعداد السجلي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن هذا المشروع يحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان، إيماناً من سموهما بأهمية منصة العد الذاتي، في توفير كافة البيانات والمعلومات الدقيقة التي تدعم صُناع القرار.

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