رئيس وزراء العراق يزور واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

زار الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق «واحة الكرامة» في إطار زيارته لدولة الإمارات التي اختتمها أمس الأول.. و كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ولدى وصول الكاظمي إلى واحة الكرامة استعرض والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الكاظمي في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة قام رئيس وزراء جمهورية العراق بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز