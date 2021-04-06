صقر غباش يبحث التعاون مع سفيري كوريا وسنغافورة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي - كلاً على حدة - كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا وفاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. تم في اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات ولا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول.

فقد بحث غباش خلال استقباله كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكورية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية وشدد على أهمية عقد لجنة الصداقة الإماراتية الكورية في الفترة المقبلة.

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