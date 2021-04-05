هيئة «معاً» تخرج 60 مواطناً من برنامج «غاية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفي هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 60 مواطناً إماراتياً من برنامج «غاية» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

وشهد حفل التخرج الذي أقيم افتراضياً توجيه رسالة ملهمة افتتاحية لمعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي هنأ فيها الخريجين وشكرهم على جهودهم المبذولة لإنجاح المبادرة التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر، وذلك بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وخليفة سلطان السويدى، نائب رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وسلامة العميمي مدير عام هيئة معاً.

وتم إطلاق البرنامج العام الماضي بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل المسؤولين عن وضع ومتابعة تنفيذ وتطوير المنهج التعليمي، بهدف تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لأفراد المجتمع، على اعتبار أنها تندرج في إطار الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.

واستقطبت الدورة الحالية 60 مشاركاً تم ترشيح 50 منهم من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بينما تم اختيار الباقين من المسجلين في البرنامج من أفراد المجتمع والذين خضعوا جميعاً لبرنامج تدريبي، تضمن دراسة ست وحدات مؤلفة من معلومات متكاملة عن مجالات التمويل، وكيفية إدارة الأموال والمدخرات، بإشراف 10 مدربين متطوعين متخصصين، تم تعيينهم بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات.

وتم تدريب المتطوعين لدعم المشاركين ومساعدتهم خلال رحلتهم المعرفية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وخلال حفل التخرج قدم معهد لندن للصيرفة والتمويل شارة رقمية «غاية» للمشاركين تقديراً لجهودهم المبذولة على مدار 12 أسبوعاً ودورهم كرواد فاعلين يتبعون مبدأ القيادة بالقدوة، بعد توجيههم ورفدهم بالخبرة اللازمة لتوفير الدعم والتوجيه لأفراد المجتمع لتعزيز التماسك المجتمعي.

مدخرات

وتضمن برنامج «غاية»، وحدات إدارة المدخرات الشخصية والاحتياجات المالية، وفهم المنتجات المالية واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، وإدارة الأموال والديون، والتعرف على الخيارات المصرفية والاستثمارية المختلفة المتاحة، فضلاً عن التركيز على كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات.

وسيوظف الخريجون المهارات والخبرات المكتسبة خلال حياتهم اليومية، ويطبقونها على مواردهم المالية وسيتولون مهمة تعزيز المعرفة بالإدارة المالية ضمن نطاق أسرهم ومجتمعهم.. وستتاح لهم الفرصة ليكونوا متطوعين في برنامج «غاية» خلال الدورات القادمة في المستقبل، إلى جانب متطوعين آخرين ممثلين ضمن نطاق مجتمعهم لدعم الأفراد ممن يحتاجون لنصائح عملية في إدارة شؤونهم المالية.

مهارات

وقال معالي أحمد علي الصايغ: «فخور برؤية المواهب الإماراتية الواعدة تعزز مهاراتها في القطاع المالي نظراً لأهمية تعزيز الثقافة المالية والتخطيط المالي السليم في المجتمع لضمان مستقبل مالي أكثر إشراقاً واستقراراً لشبابنا ومجتمعنا بما ينعكس إيجابياً على حياتهم العملية والاجتماعية.. إن تخريج هذه الدفعة دليل على التزامنا الراسخ باستكمال مسيرة الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، من خلال تطوير مهارات وقدرات أبناء الوطن لبناء جيل متمكن وواعٍ بمتطلبات الحياة وقادر على مواكبة مسـتجداتها، خصوصا مع تزايد المتغيرات والتحديات العالمية التي صاحبت التوسع الرقمي».

وأضاف: «بدورنا في سوق أبوظبي العالمي نقدر دور المهارات المتخصصة في دعم الشباب الإماراتي، حيث يعد برنامج «غاية» امتداداً لجهودنا المستمرة من خلال أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لنشر المعرفة وتعزيز التنمية الشاملة في أبوظبي والدولة بالتماشي مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات».

من جهته قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي إن برنامج «غاية» هو من مخرجات حصاد نتائج استبانة جودة الحياة الذي عملت عليه الدائرة والتي أظهرت نتائجها أهمية العمل وبذل مزيد من الجهود على صعيد التركيز على تعزيز الخبرات بشأن الإدارة المالية بعدد من المجالات من بينها السكن والتعليم ونفقات الترفيه والإجازات.

وأضاف: «سيسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية بين مواطني دولة الإمارات والمقيمين في أبوظبي إلى جانب رفدهم بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، وذلك عبر توفير كافة الأساليب اللازمة لتعزيز مستوى المعرفة وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بذكاء.

من جانبها قالت سلامة العميمي:»يجسد هذا اليوم فصلاً مهماً في مسيرة هيئة معاً، إذ نحتفي بتخرج الدفعة الأولى من برنامجنا الأول «غاية» لتعزيز المعرفة بالإدارة المالية.. وأود تهنئة جميع الخريجين المشاركين بالدورة الأولى من البرنامج الرائد«.

وأضافت:»ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية عبر توفير الأدوات المناسبة لتزويد أفراد المجتمع بالمهارات والخبرات الأساسية، يساهم في دعم عجلة التطور والازدهار الاقتصادي.. وبتضافر جهود شركائنا وفريق المتطوعين المتخصصين ضمن هذا المجال، عملنا على إيجاد حل مبتكر عبر رفد المشاركين بأسس معرفية مرنة التطبيق سهلة الفهم لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية المناسبة، ولتقديم الدعم والمشورة لأسرهم ومجتمعهم على نطاق أوسع«.

تطوير

من ناحيته، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:»يسر الأكاديمية بدورها كمزود رائد للبحوث المالية والتدريب والتعليم ونشر المعرفة المتخصصة في أبوظبي والمنطقة، أن تكون شريكاً في تطوير المنهج المتكامل الخاص ببرنامج «غاية» و الذي يأتي في إطار التزامنا في سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين ممن يشاركوننا الرؤية ذاتها أمثال «معا» ومعهد لندن للصيرفة والتمويل.. وإننا على ثقة بأن هذا البرنامج سيكون له دور كبير في إيجاد جيل جديد من المواهب الإماراتية المتخصصة في المجال المالي، بما يعزز الجهود نحو تطوير اقتصاد مستدام مبني على المعرفة«.

من جهته قال عبد الله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة:»يسعدنا المساهمة في برنامج «غاية» بدورته الأولى من خلال مشاركة عدد من أفراد الأسر المستفيدة حيث يعد الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة بالإدارة المالية أحد أهدافنا التي نسعى لترسيخها لدى مواطني إمارة أبوظبي ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الثقافة المالية وترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية، وذلك عبر توفير الأساليب اللازمة لتعزيز التخطيط المالي على المستويين الشخصي والأسري للمشاركين «.

وأضاف:»تسعى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لتشجيع الاستقلال المالي للأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي من خلال إدراج مفاهيم تدفع عجلة الاقتصاد وتعزز الإدارة المالية.. ومن هذا المنطلق عملنا مع هيئة معاً من خلال برنامج «غاية» المبتكر الذي ساهم بربط سكان أبوظبي ضمن شبكة جمعتهم بنخبة من الخبراء الماليين المتطوعين بعدما أتم 50 مشاركاً من مستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي البرنامج التدريبي بنجاح، وللبرنامج دور استثنائي في تمكينهم من إدارة الشؤون المالية لأسرهم بكفاءة وإيجاد أفضل الطرق الاستثمارية التي تساهم في تمكينهم.

توعية

من جانبه، قال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: «نعتز في اتحاد مصارف الإمارات بمشاركتنا في برنامج «غاية» للتوعية المالية، من خلال استقطاب 49 متطوعاً من الموظفين المتخصصين في قطاعنا المصرفي من أعضاء الاتحاد ومنهم بنك أبوظبي الأول، سيتي بنك، بنك الفجيرة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشارقة، مصرف الإمارات الإسلامي، إتش أس بي سي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك العربي المتحد، بي إن بي باريبا، والبنك المتحد المحدود لمشاركة 10 من أولئك الموظفين المتطوعين من المصارف الأعضاء في المجموعة الأولى للبرنامج على تبادل العطاء مع المجتمع ومشاركة معرفتهم وخبراتهم في المساعدة في خلق تغيير سلوكي إيجابي وصحي نحو إدارة مسؤولة للأموال، وتعزيز مستوى الثقافة المالية للأسر المستفيدة من هذا البرنامج.

من جهته، قال أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي في معهد لندن للصيرفة والتمويل:»يمثل ترسيخ أسس الثقافة المالية لتحقيق رفاهية المجتمع جوهر استراتيجية عملنا ضمن نطاق مؤسستنا.. ويسعدنا أن نساهم في إحداث تبديل إيجابي في أنماط السلوك بالإدارة المالية في إمارة أبوظبي، من خلال المساهمة في برنامج «غاية» وتوفير الأدوات المالية الملائمة لتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ القرارات المالية المناسبة».

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