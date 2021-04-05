«دار البر» تتعاون لعلاج «المرضى المحتاجين»

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمعية دار البر، ممثلة بمحمد سهيل المهيري، عضو مجلس الإدارة - المدير التنفيذي، والمستشفى الإماراتي الأوروبي، ممثلاً بسامر الحسين، المدير العام، اتفاقية تعاون، تقضي بتعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون بين الجانبين، في سبيل علاج المرضى المحتاجين داخل الدولة، غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم، نحو تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في خدمة المجتمع المحلي.

وقال محمد المهيري: إن الاتفاقية تسري لمدة عام، وتنص على علاج المستشفى الإماراتي الأوروبي، الذي يتخذ الشارقة مقراً، للحالات المرضية غير القادرة والمستحقة، ممن تحولها إليه «دار البر»، والتي تتحمل بدورها تكاليف العلاج، مع تقديم المستشفى خصماً على تلك التكاليف يصل إلى 50٪.

وأكد المهيري حرص جمعية دار البر على تعزيز شبكة شراكاتها المجتمعية والوطنية والإنسانية، وعقد مثل هذه الاتفاقيات، التي تخدم المحتاجين وذوي الدخل المحدود، وتقدم العلاج مجاناً للمرضى غير القادرين مادياً، وتقدم العون والمساعدة لجميع الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وترسخ التضافر المجتمعي والتلاحم الوطني بين شرائح المجتمع.

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