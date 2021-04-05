مواصلات الإمارات توفر 67 مركبة لشركة «بي بلس Pplus»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات عقداً مع شركة «بي بلس Pplus» للخدمات اللوجستية والتوزيع يتم بموجبه توفير 67 مركبة.

وقال طارق الصيداوي رئيس المبيعات في دبي والشارقة: انسجاماً مع النمو السريع لسوق الخدمات اللوجستية في الدولة، تمكنت مواصلات الإمارات بكافة إمكاناتها وقدراتها المتقدمة من مجاراة متطلبات هذا السوق الضخم بخدمات تتميز بالجودة والكفاءة وذات قيمة تنافسية ومضافة لمتعامليها، الأمر الذي أثمر إبرام عقد مع «بي بلس Pplus» التي تعتبر إحدى أبرز الشركات في مجال الخدمات اللوجستية.

وأوضح الصيداوي أن مواصلات الإمارات تصب جل اهتمامها لتلبية متطلبات متعامليها من رواد الأعمال والأفراد، بما يعكس رصيد الخبرة التي تمتلكها في مجال النقل والمواصلات لقرابة 4 عقود، مشيراً إلى أن الشركة توفر باقة من الخدمات المتميزة في قطاع النقل والتأجير، تشمل تأجير المركبات، وتوفير السائقين، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة عبر كفاءات بشرية وفنية مختصة.

من جهته أعرب أحمد الجميعي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بلس Pplus» عن فخره وامتنانه بإبرام العقد مع مواصلات الإمارات باعتبارها الشركة الرائدة في الخدمات اللوجستية والشحن، مؤكداً على أهمية الترابط بين الشركات اللوجستية، وذلك للدور البارز الذي تتيحه في تجاوز أزمة جائحة كورونا وتبادل الخبرات والمواهب بما ينعكس إيجاباً في تحقيق نجاحات على مستوى المنطقة.

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