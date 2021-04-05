«مواصلات رأس الخيمة» تحصد 7 جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

حصدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات 7 جوائز عالمية ضمن جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2021 منها ثلاث ذهبية وفضيتان وبرونزيتان.

وشملت الفئات الفائزة بالجائزة الذهبية فئة الابتكار في المنتج المبتكر (تطبيق راك باص الذكي) وفئة الابتكار في تطبيق التعليم والتدريب الذكي (تطبيق البوصلة الذكي) وفئة الابتكار في تحسين بيئة العمل والتعليم المستمر.. والجوائز الفضية شملت فئة الاستجابة المؤسسية في أزمة «كوفيد - 19» وفئة الابتكار في استخدام التكنولوجيا في خدمة المتعاملين الجهات الحكومية.. والجوائز البرونزية تضمنت فئة أكثر الجهات الحكومية استجابة لضمان استمرار الأعمال وإدارة الأزمات وفئة الابتكار في إنجازات الموارد البشرية.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام للهيئة أن فوز الهيئة للعام الثاني على التوالي بـ7 جوائز يعد إنجازاً حقيقياً نفخر به ويأتي ترجمة للنهج الاستراتيجي الذي تتبعه الهيئة من خلال سعيها لتطبيق مبادرات ومشاريع ريادية مكنتها من الفوز بجوائز عالمية والمنافسة في ميدان التطور المتسارع لقطاع النقل والمواصلات.

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