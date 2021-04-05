تخريج 122 شاباً وشابة من منصة «شباب من أجل الاستدامة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نظمت منصة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لـ«مصدر» حفلاً افتراضياً لتخريج دفعة ثالثة ضمت 122 مشاركاً في برنامجيها «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة»، ليصل بذلك إجمالي عدد خريجي البرنامجين إلى 537 من القادة الشباب المزودين بالمهارات اللازمة لإحداث تأثير إيجابي في مجال الحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي المتعلقة بضمان مستقبل مستدام للجميع.

وتعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة التوعوية التي أطلقتها شركة «مصدر» برعاية إدارة الطاقة في أبوظبي، على الاستثمار في الشباب وتوفير الدعم لهم وتمكينهم ليكونوا قادة الاستدامة في المستقبل.

وخلال حفل التخرج، ألقى عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وجاياثما ويكراماناياكي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، كلمتين توجها بهما إلى الخريحين الشباب وأسرهم.

مستقبل أكثر استدامة

وقال عويضة مرشد المرر: «تلتزم دائرة الطاقة في أبوظبي بدعم رؤية أبوظبي المتمثلة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وإننا نسعى من خلال الشراكة التي تجمعنا من منصة شباب من أجل الاستدامة إلى المساهمة في إعداد شبابنا للمساهمة بدور فاعل في المستقبل. ومع احتفال الدولة هذا العام بيوبيلها الذهبي، فإننا ماضون في مساعينا لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة من أجل مواصلة مسيرة التنمية خلال الخمسين سنة القادمة».

وأضاف المرر: لقد وفر برنامجا «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة» لخريجي دفعة عام 2020 فرصة قيمة ليكونوا مؤهلين للمساهمة في إحداث تأثير وتغيير حقيقي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية.

ركيزة أساسية

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تدرك مصدر أن تثقيف وتمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي، وقد تم إطلاق منصة شباب من أجل الاستدامة بهدف الاستثمار في الشباب وتوفير الدعم المباشر لهم من أجل إعدادهم بالشكل الأمثل وتزويدهم بالمعارف اللازمة. وإننا نثمن الجهود الاستثنائية التي بذلها خريجو دفعة هذا العام من برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة» وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، والتي أثبتت مدى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود وتحقيق تقدم في ترسيخ الاستدامة ومواجهة التغير المناخي. وإنني أتطلع إلى رؤية هذه الكوكبة من الشباب المميزين وهم يشاركون في تحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية.

وتقدم منصة «شباب من أجل الاستدامة» برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة» على مدار عام بهدف توفير فرص التعليم والتوجيه والتدريب العملي للشباب من أجل إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة.

ويجمع برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» طلاب الجامعات والمهنيين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بقادة عالميين وصانعي السياسات ورواد التكنولوجيا، حتى يتمكنوا من التعرف على أحدث السياسات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة. في حين يركز برنامج «سفراء الاستدامة» على إعداد طلاب المدارس الثانوية ليصبحوا سفراء للاستدامة من خلال تزويدهم بالمعارف الأساسية والتدريب على المهارات والخبرة العملية ومهارات التواصل من خلال عدد من الفعاليات تقام على مدار العام الدراسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز