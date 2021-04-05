مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان يشيد بجهود إدارة المؤسسة العقابية

المصدر: عجمان - البيان

أشاد العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في تقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وأثنى على تميز وخبرة ومهارة مدربي الكلاب البوليسية في فرع التفتيش الأمني K9.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمؤسسة العقابية والإصلاحية وفرع التفتيش الأمني K9 عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة ونائبه العقيد سعيد خليفة الكتبي، والمقدم محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

واطلع مدير عام العمليات الشرطية على مجريات العمل في قسم شؤون النزلاء، وقسم شؤون الأمن وعنابر النساء والرجال وقسم التأهيل، واستمع إلى شرح حول برامج التأهيل والخدمـات، والورش التدريبية، وأشاد بجهود العاملين لتقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن حقوق النزلاء ويحفظ أمنهم وسلامتهم، وأشاد بالتحول الذكي الذي ساهم بشكل كبير في تطوير خدمات المؤسسة، ومنها تنفيذ 268 زيارة إلكترونية عن بعد لأهالي النزلاء.

وفي ذات السياق تفقد العميد عبدالله سيف المطروشي قسم التفتيش الأمني k9، واطلع على آلية العمل في المكاتب، واستمع إلى شرح من النقيب سيف عبيد الشامسي مدير الفرع حول المهام والمسؤوليات، كما اطلع على أنواع الكلاب البوليسية وتعرف على مهامها وكيفية تدريبها، واستعرض القضايا الجنائية الأمنية التي كان للكلاب البوليسية ضبطيات فيها خلال عام 2020، ومنها الكشف عن أربع ضبطيات مخدرات، والمهام المنفذة والبالغ عددها 210 مهام تنوعت بين تفتيش وحراسة منشآت وتأمين مواقع وملاعب وحراسة شخصيات مهمة.

وفي نهاية الجولة التفتيشية الافتراضية تم عقد اجتماع مع ضباط المؤسسة وفرع التفتيش الأمني، أشاد فيها مدير عام العمليات الشرطية بجهود العاملين التي أثمرت تميز الخدمات المقدمة في المؤسسة، وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.

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