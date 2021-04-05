مصنع "ستراتا" ينتج 30 مليون كمامة سنويا بكوادر مواطنة نسبتها 90 بالمئة

المصدر: وام

تصل نسبة الكوادر المواطنة العاملة في خط انتاج الكمامات في مصنع ستراتا بمدينة العين الى تسعين بالمئة، وتبلغ الطاقة الانتاجية للخط 30 مليون كمامة سنويا.

وأكد إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع أن إنتاج كمامات "N95" في مصنع ستراتا بمدينة العين بالتعاون مع شركة هانيويل الأمريكية يعد استثمارا إستراتيجيا بهدف المساهمة في الوقوف مع الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى دول العالم.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع خلال جولة للإعلاميين مساء أمس عن فخره بتصدير إنتاج هذا الخط من الكمامات إلى 10 دول منها اليابان وسلطنة عمان والمغرب وبريطانيا والولايات المتحدة ولوكسمبورج وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح أن ما يميز خط إنتاج الكمامات في مصنع ستراتا هو الالتزام بعملية التوطين حيث تعمل على خط الإنتاج 90 بالمئة من الكوادر الوطنية لإنتاج ما يقارب 1.6 مليون كمامة شهريا و تصل الطاقة الإنتاجية إلى 30 مليون كمامة سنويا.

ولفت إلى ان إنشاء خط بهذا الحجم يحتاج إلى سنة ونصف تقريبا، لكن شركة ستراتا للتصنيع استطاعت بالتعاون مع شركة هانيويل إنشاء وتاسيس هذا الخط خلال أربع أسابيع فقط.

وأكد إسماعيل عبدالله ان خط إنتاج الكمامات هذا يعتبر محطة في العلاقة الإستراتيجية بين شركة ستراتا و شركة هانيويل حيث بدأت مباحثات لتوسيع الشراكة بين الجانبين وبحث عدد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في نهاية هذا العام.

من جانبه أكد ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لحلول السلامة والإنتاجية في شركة هانيويل ان دولة الإمارات تعتبر موقعا استراتيجيًا لأنها لا تتيح لنا فقط نشر أحدث تقنياتنا ومنتجاتنا ولكن أيضا تطويرها جنبا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرا الى ان شركة ستراتا ومجموعة مبادلة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.

وقال لقد قمنا بتجميع خط التصنيع لإنتاج كمامات" NIOSH "و" N95 "المعتمدة، بالإضافة إلى كمامات" FFP2" في وقت قياسي في أقل من 30 يومًا العام الماضي 2020، حيث قمنا بالتعاون مع "ستراتا "بجعل المستحيل ممكنا خلال وقت صعب للغاية اثناء أزمة وباء كورونا.

واضاف ان هذه الشراكة أثبتت نجاحها الكبير في إنتاج وتوريد أجهزة التنفس عالية الجودة ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن للمنطقة الأوسع حتى خارج الشرق الأوسط.

وأوضح كافيدسيف ان "هانيويل" تنظر الى التعاون مع ستراتا بنظرة استراتيجية بعيدة المدى ، في ظل الاهتمام المشترك بالتكنولوجيا العالية المعززة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها. وقد كانت علاقتنا مع ستراتا علاقة متميزة، ليس فقط من حيث العلاقات التجارية الجيدة ولكن أيضًا من حيث التعاون والدعم المتبادل.

وبين أن القناع الذي يتم إنتاجه في خط "ستراتا" عالي الجودة، مكون من أربع طبقات بمعدل ترشيح يصل إلى 95? و بناءً على الاختبارات فإنه قادر على ترشيح ما يصل إلى 98?، وهو معيار عالٍ للغاية.

واختتم قائلا: ان توظيف نسبة كبيرة من المواطنين الإماراتيين هو جزء من خططنا طويلة الأمد ومبادرتنا للاستثمار والتطوير في دولة الإمارات ، مشيرا إلى أن المكان الذي يتمتع بحسن المعاملة ويسهل الاستثمار فيه، و بوجود شريك مثل مبادلة، يصبح كل شيء فيه مفيدا للجميع.

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