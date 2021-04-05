حمدان بن محمد يزور معرض ومؤتمر "سايبر تك جلوبال 2021"

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم معرض ومؤتمر "سايبر تك جلوبال" 2021، أكبر ملتقى عالمي لقطاع الأمن السيبراني والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى.

وأكد سموه عبر تويتر أنه وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حققت دبي والإمارات مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية بما في ذلك الأمن المعلوماتي والفضاء الإلكتروني الذي بات مطلباً مُلحاً مع الانتشار الواسع للتقنيات الذكية.

وأضاف سموه: "دبي كانت سباقة في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستراتيجية دبي للأمن الالكتروني تماشياً مع التحول الذكي الذي تشهده الإمارة".

وأشار سموه إلى أن "استضافة مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى تمثل فرصة لترسيخ التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتضمن تسخير التكنولوجيا وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص، ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الالكتروني على مستوى العالم".

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