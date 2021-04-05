"خليفة التربوية" تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة 14

المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021 وعددهم 27 فائزاً وفائزة بينهم 16 من داخل الدولة وعدد 11 على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، أسماء الفائزين بمقر الأمانة العامة للجائزة "عن بعد" وذلك بعد اعتماد سموه لأسماء الفائزين في هذه الدورة، ورفعت العفيفي اسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتهم لمسيرة التعليم، مشيدة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحرص سموه على أن تكون في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً واقليمياً ودولياً.

وأكدت العفيفي على أن جائزة خليفة التربوية شكلت إضافة حيوية لمسيرة التعليم منذ انطلاقها في العام 2007 حيث نجحت الجائزة في نشر وترسيخ ثقافة التميز واكتشاف المبدعين من مختلف عناصر العملية التعليمية وفتح آفاق الريادة أمامهم لتدشين مبادرات ومشاريع تعزز من الأداء التعليمي الذي ينعكس تميزاً وإبداعاً على مسيرة التعليم داخل الدولة وخارجها، ووجهت العفيفي الشكر والامتنان لأعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وكذلك جميع فرق العمل من المنسقين والمحكمين والمرشحين والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا مسيرة الجائزة خلال هذه الفترة مشيرة إلى اعتزاز الجائزة بالمشاركة الواسعة من مختلف عناصر الميدان التربوي من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، وذلك على الرغم مما يشهده العالم من إجراءات احترازية مرتبطة بانتشار كوفيد 19، وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك إقبال في هذه الدورة.

وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع "فئة الأسرة المتميزة" وفاز بها خميس خلفان الكندي "الفجيرة"، وسالم عبدالرحمن المطوع "رأس الخيمة" وفي مجال أصحاب الهمم فئة الافراد فاز بها اشرف مكرم رمضان "اختصاصي إعاقة بصرية" من مركز همم للتعليم الدامج وزارة التربية والتعليم وموزة ربيع الصريدي "مدرس مؤهل جامعي"، دبا الفجيرة لاصحاب الهمم وزارة تنمية المجتمع.

وفازت مدرسة الاصايل "وزارة التربية والتعليم" بفئة التعليم العام/ فئة الأداء التعليمي المؤسسي، وفي مجال الابداع في تدريس اللغة العربية "فئة المعلم المتميز، فاز بها عائشة محمد عبدالله البك، من مدرسة المعيريض للتعليم الأساسي والثانوي، وزارة التربية والتعليم، ومحمد أحمد البستاوي، من مدرسة الخزنة للتعليم الأساسي والثانوي.

وشمل التعليم العام فئة المعلم المبدع "محلي" الفائزين.. أشرف شوقي الرسول تخصص لغة عربية، من مدرسة الشويب للتعليم الأساسي والثانوي، ورحاب محمد الشافعي "رياض أطفال" مدرسة روضة بناة الغد، ومنى عبدالحليم محمد الحبشي" تربية فنية" مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي، ونظيرة محمد الرشيد عماره "احياء" مدرسة عائشة بنت ابي بكر للتعليم الثانوي، وياسمين محمد عزيز "لغة عربية" من مدرسة أم الإمارات للتعليم الثانوي.

وفي مجال التعليم العام "فئة المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي، فاز بها عبدالمنعم علي العبدالله، تخصص "رياضيات" مدرسة عمير بن وهب الثانوي، الملكة العربية السعودية، ونادية غرم سعيد الشهري، "كيمياء" مدرسة "ابتدائية وروضة سدوان للبنات" من المملكة العربية السعودية، ورويدة سالم سليمان أبو شوشة، "كيمياء" مدارس الحصاد التربوي" من الأردن، و عامر خالد مرشد بني عبده، "التربية المهنية"، الزبيرية الاساسية للبنين "الأردن"، و فاطمة ناجي البحراني، " رياضيات مساند علوم" مدرسة " ام القرى الابتدائية بنات" من "الكويت"، ومنيره عبدالله العصفور الهاجري، "تربية – الأحياء"، مدرسة " ثانوية صفية بنت عبدالمطلب"، من الكويت.

وفازت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، تحت عنوان "برنامج فصول الموهبين" من المملكة العربية السعودية. عن فئة المؤسسات، للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي.

وفي مجال التعليم العالي على مستوى الدولة "فئة الأستاذ الجامعي المتميز" فاز بها د. إيهاب فهمي السعدني، تخصص هندسة كهربائية، من جامعة خليفة، ود. علي سلطان المنصوري، "هندسة كهربائية" جامعة خليفة.

وفي مجال التعليم العالي على مستوى الوطن "فئة الأستاذ الجامعي المتميز" وحصل عليها د. إبراهيم محمد الشربيني، تخصص علوم وتكنولوجيا النانو، " مصر، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، ود. محمد لبيب "علم الحيوان والمناعة" " مصر- جامعة طنطا".

وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة "فئة الابداعات التربوية" فاز بها هيثم يحيى عبدالخالق الخواجة، عن ديوان أطفال الشمس، "الإمارات"

وشمل مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي "فئة البحوث التربوية" د. علاء الدين عبدالحميد، "البحرين- جامعة الخليج العربي" ود. ولد متالي لمرابط تحت عنوان "أدب الأطفال في موريتانيا"- السعودية- جامعة حائل".

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