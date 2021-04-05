حاكم عجمان يصدر قرارا أميريا بشأن تشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم /4/ لسنة 2021 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري /13/ لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وعلى القرار الأميري رقم /14/ لسنة 2020 بتعيين أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية وبعد التشاور مع سمو ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي.

ونص القرار على تشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي وسعادة عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي نائبا للرئيس وعضوية كل من سعادة عبدالعزيز علي عبدالله الشامسي وسعادة سلطان خليفة بن حارب المهيري وسعادة حسين عبدالله الخوري وسعادة هند محمد خلفان بن خرباش وسعادة عبيد حمدالزعابي وسعادة عائشة إبراهيم الريايسة وسعادة طارق محمود فتح علي الخاجة.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن هناك مجموعة صلاحيات لمجلس الامناء باعتباره السلطة العليا للهيئة والمختص بالإشراف على أعمالها ومهامها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعتماد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية واعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد معايير وضوابط وقواعد استثمارات جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل الدولة أو خارجها واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الهيئة ويحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديم تقرير أو مشورة في أي أمر يعرض عليه.

اما رئيس مجلس الامناء فيتولى الإشراف العام على الهيئة ورئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته وإصدار كافة القرارات والتوصيات التي يعتمدها المجلس والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية بعد اعتمادها وتمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية وتعيين العاملين في الوظائف القيادية بالهيئة وإنهاء خدماتهم وإصدار لائحة الموارد البشرية ولائحة الشؤون المالية والهيكل التنظيمي بعد اعتمادها من المجلس واعتماد الهيكل الوظيفي للهيئة ويحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانياً وموضوعياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز