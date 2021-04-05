شركة سلال تتعاقد مع أكثر من 850 مزرعة ضمن إمارة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن تعاقدها مع أكثر من 850 مزرعة محلية في إمارة أبوظبي، لتحقق انتاجاً إجمالياً يصل إلى أكثر من 30 ألف طن من المنتجات الطازجة المزروعة محلياً خلال الموسم الزراعي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة سلال لدعم المزارعين والترويج للمنتجات المحلية، لتتبوأ الشركة بذلك مكانة هامة كرائدة في مجال توفير منتجات غذائية محلية ذات جودة عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: "تحرص شركة سلال على تطوير قدرات المزارعين في إمارة أبوظبي، بهدف بناء سلسلة إمداد غذائي أكثر قوة وذكاء. وتسعى سلال إلى مواصلة تعزيز شبكة تعاقداتها مع المزارعين في الإمارة، والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية المتطورة من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وشركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بهدف تعزيز الكمية المنتجة من المحاصيل الزراعية الطازجة، والتي ستساهم بدورها في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأهمية في الدولة".

وتركز شركة سلال جهودها في دعم المزارعين المتعاقدين معها، من خلال تقديم المدخلات الزراعية وتوفير فريق من المهندسين الزراعيين الكفوئين لتحسين جودة الانتاج والمحاصيل، وتشجيع تبني ممارسات زراعية مستدامة. هذا وتقوم الشركة بتقديم خيارات متميزة للأسعار للمنتجات الزراعية خلال الموسم الزراعي وذلك بهدف دعم وحماية المزارعين من تقلبات أسعار السوق.

وتمتلك الشركة 16 مركزاً لتجميع المنتجات الزراعية موزعين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، و3 مراكز لتنفيذ عمليات التعبئة والتغليف، فضلاً عن مركز خاص بعمليات التوزيع لاستلام المنتجات الزراعية من المزارعين المحليين، ومراقبة الجودة، والتوزيع إلى كافة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وكانت شركة سلال قد عززت من تعاونها مع مختلف قنوات البيع في الدولة لتشمل منافذ البيع الرئيسية، وتجار الجملة، وشركات التوزيع، والفنادق، والمؤسسات الرائدة في مجال خدمات التموين، لتقدم بذلك منتجات زراعية محلية ذات جودة عالية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصل الشركة مهامها في تنويع مصادر المنتجات الغذائية وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية المحلية، وتعاونها مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطوير قطاع الزراعة ودعم المزارعين.

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس شركة سلال قد جاء بهدف إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.

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