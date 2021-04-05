70% تخفيضات للسلع تقدمها "أسواق عجمان" خلال شهر رمضان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت جمعية أسواق عجمان التعاونية عن اكتمال استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك وتقديم عروض للسلع الاستهلاكية تصل إلى نسبة 70% بهدف تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع وتوفير السلع الأساسية على مدار الشهر الفضيل في جميع أفرع الجمعية، و تم توفير عدد 1800 سلعة غذائية تشملها التخفيضات.

وتبدأ العروض الترويجية في الثامن شهر أبريل الحالي وتستمر على مدار الشهر الفضيل، كما تقدم الجمعية سلال رمضانية تحتوي على مجموعة من السلع الغذائية بسعر 99 درهم وسعر 199 درهم.

عروض رمضانية

وقال سامي محمد شعبان مدير عام جمعية أسواق عجمان لـ "البيان" حرصا على استمرار تقديم العروض وبناء على توجيهات مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية تقرر طرح عروض للشهر الفضيل للسلع بمختلف أنواعها وتحديد خصومات تصل إلى نسبة 70%، وتشمل العروض الرمضانية السلع الغذائية الاساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم من خلال توفير عدد1800 سلعة غذائية.

وأشار الى أن الجمعية وفرت مخزون استراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية بقيمة 40 مليون درهم والتركيز بأن تشمل التخفيضات السلع الأكثر استهلاكا للأسر مثل السكر، الطحين، الأرز والخضروات واللحوم بأنواعها المختلفة.

تسوق إلكتروني

كما تم تخصيص فريق عمل لتلبية حاجة المتسوقين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية الذي يوفر 23 ألف سلعة، لافتا إلى أن توصيل السلع يتم عبر هيئة النقل في عجمان لمنازل المتسوقين داخل الإمارة خلال ساعتين من الشراء بهدف تشجيع التسوق الإلكتروني والمساهمة في تحقيق التباعد الاجتماعي وتعزيز الصحة العامة.

وذكر أن حجم المبيعات التي تمت خلال التسوق الإلكتروني في العام الماضي بلغت 6.5 ملايين درهم وبنسبة 3% من المبيعات ومن المتوقع زيادة المبيعات عبر التسوق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة إلى نسبة 9%، مشيرا إلى أنه تم تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في أفرع الجمعية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية صباحا واستمرار العمل في فرع منطقة الجرف على مدار أربع وعشرين ساعة من اجل راحة الجمهور للتسوق في الوقت المناسب لأعمالهم.

أكد مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، خلال زيارة المتسوقين لأفرع الجمعية المختلفة وتطبيق التباعد وإلزام الجمهور بلبس الكمامة والقفازات خلال التسوق، كما تم تطعيم 440 موظفا بلقاح كوفيد19 بغرض حماية جميع العاملين والمتسوقين.

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