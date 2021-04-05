محمد بن راشد: العراق فجر الحضارة البشرية

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل مساء أمس مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

ورحب سموه في بداية اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بالضيف في بلده الثاني الذي يتمنى للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والاستقرار والسلام والازدهار.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والكاظمي أطراف الحديث حول مجمل الأوضاع الإقليمية وخاصة الاقتصادية والأمنية والتأكيد على تجاوز مرحلة وباء «كورونا» بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتوعية بسبل الوقاية من هذا الفيروس المستجد.

وتطرق حديث سموه والضيف إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق ولا سيما على صعيد التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات الفنية في مجال البنى التحتية، إذ أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استعداد دولة الإمارات لمد يد المساعدة اللوجستية للعراق الشقيق في قطاع الموانئ من أجل تطوير الموانئ العراقية وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها.

وأشاد سموه بحضارة العراق وتاريخه المجيد وإرثه الثقافي في الأدب والشعر والعلوم والطب وغيرها من الأمجاد التي سطرها شعب بلاد ما بين النهرين.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في «تويتر»: «استقبلت اليوم (أمس) أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق.. تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين.. العراق بلد ليس كبقية البلدان.. هو فجر الحضارة البشرية.. في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة.. سيعود بإذن الله.. لأنه عبر 7 آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة».

تجربة إماراتية

من جهته، أعرب رئيس وزراء العراق عن رغبة حكومته في الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية.. عادّا تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات مثالاً يحتذى به لجميع دول المنطقة.

كما قدم الكاظمي الشكر والامتنان على ما تقدمه قيادة دولة الإمارات من دعم ومساندة للشعب العراقي كي يعيد بناء ما دمرته الحرب ولا سيما في إعادة تأهيل المساجد والأوابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديماً وحديثاً.

حضر المقابلة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي محمد إبراهيم الشيباني المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر المقابلة الوفد الوزاري الرفيع المرافق للضيف والذي يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع والنفط والإعمار والتجارة والنقل والثقافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز