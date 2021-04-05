1598 مركبة ضمن الحجز الذكي بدبي خلال شهرين

المصدر: دبي - البيان

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن شرطة دبي، حجزت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 1598 مركبة عبر نظام الحجز الذكي، حيث شهد شهر يناير حجز 776 مركبة، وشهر فبراير حجز 822 مركبة، في حين شهد العام الماضي حجز 6775 مركبة عبر النظام ذاته.

وأشار العميد سيف المزروعي إلى أن نظام الحجز الذكي يتيح للسائقين الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناءً على قانون السير والمرور، يقدم خياراً ثالثاً لأصحاب المركبات المطلوبة للحجز، فضلاً عن الخيارين السابقين (دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز)، بينما يتيح الخيار الثالث الذكي، حجز المركبة بطريقة ذكية، بحيث تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامه لها.

وأوضح أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة للحجز متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، وتتولى الإدارة العامة للمرور المراقبة، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في المركبة بمعرفة ضباط المرور أو دورياتها، تطبيقاً لحجز المركبة في منزل مالكها، وعن طريقة الحجز.

وأضاف العميد سيف المزروعي: في حال طلب مركبة للحجز يتوجب على مالك المركبة طلب الخدمة عن طريق الدخول إلى موقع القيادة العامة لشرطة دبي أو عبر التطبيق الذكي، ثم القيام بدفع المخالفات المرورية المترتبة وكذلك دفع رسوم الخدمة التي تبلغ قيمتها (420) درهماً للشهر الأول، ثم أخذ موعد لمراجعة الإدارة العامة للمرور لتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، ثم يتم غلق الجهاز تماماً بحيث يتعذر فتحه، وعندما تنتهي فترة الحجز المطلوبة يقوم صاحب المركبة بمراجعة الإدارة العامة للمرور لفك الحجز ونزع الجهاز.

وأشار إلى أن جهاز الحجز الذكي يعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، والتزام صاحب المركبة بعدم تحريكها، أما إذا تم تحريك المركبة فيتحول إلى اللون الأحمر مباشرة، فيتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته لشروط الحجز الذكي، ويتم فرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

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