تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

عقد مجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة نقاشية عن بُعد بمشاركة مجلس الشباب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، للحديث عن دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة دولة الإمارات للتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون خلال العقود المقبلة.

وشارك في الجلسة الدكتورة عائشة النعيمي، مدير تنفيذي- مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ وعائشة محمد الرميثي، مهندس أول ورئيسة مجلس شباب الهيئة؛ ومحمد الجاوي مدير أول إدارة البيئة والنفايات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وأكدت الرميثي أن مجلس شباب الهيئة يعمل على مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في كل أرجاء دولة الإمارات لرفع مستوى وعي الشباب حول دور الطاقة النظيفة والمتجددة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت فاطمة البستكي رئيسة مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم: يمثل التعامل مع مشكلة تغير المناخ التحدي الأساسي لجيلنا، ولن نستطيع حل هذه المشكلة الكبيرة إلا بالعمل معاً.

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