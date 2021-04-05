2316 تحقيقاً «عن بعد» للنيابة الاتحادية بـ3 أشهر

المصدر: (أبوظبي ـ موفق محمد)

أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن النيابة العامة الاتحادية، أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابات التابعة لها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة «عن بعد»، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2316 تحقيقاً.

وبينت الإحصائيات التي أعلنت عنها النيابة أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن مواصلة النيابة الاتحادية في تحقيق نسب تصرف عالية بنسبة 99%، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة الإلكترونية المتطورة التي تمتلكها النيابة في استمرارية عمل أجهزتها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا «كوفيد 19».

ووفقاً للأرقام فقد سجلت بيانات إجراءات الأحكام تنفيذ 21 ألفاً و565 حكماً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بعد» خلال الشهور الثلاثة الماضية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية نحو 33 ألفاً و594 طلباً، بينما وصل عدد الأوامر الجزائية الصادرة من النيابة العامة الاتحادية 2892 أمراً.

وترسخ الأرقام التي أعلنت عنها النيابة الاتحادية، جهودها في متابعة إنجاز كافة الإجراءات المناطة إليها، وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات. وبينت الإحصائيات بأن عدد القضايا المتصرف بها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 8 آلاف و724 قضية، والقضايا المحفوظة وصل إلى 2006 قضايا.

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