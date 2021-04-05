«الداخلية» تنظم ورشة حول مكافحة غسل الأموال

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت وزارة الداخلية ورشة عمل عن بعد، بعنوان «عمليات غسل الأموال المعقدة»، شارك فيها عدد من الضباط المعنيين بمكافحة غسل الأموال بالوزارة والوحدات التنظيمية المختصة، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، للتعرف إلى ماهية جرائم غسل الأموال وخطورتها.

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بقضايا غسل الأموال المعقدة، وذلك تحقيقاً لدعم ملف الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيطرة على هذا النوع من الجرائم المنظمة، ما يساعد جهات التحقيق في التعرف على الأساليب الإجرامية، والتي تتطلب تكاتف الجهود لمكافحة الجريمة.

حضر الورشة العميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات، وعدد من ضباط الداخلية. وقدم أحمد قريبان مدير إدارة التنسيق الوطني بالمكتب التنفيذي، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرحاً للتشريعات الدولية، التي تحكم مكافحة هذه الجريمة.

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