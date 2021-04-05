لقاح «كورونا» شرط لاستقبال المتعاملين في بلدية دبا

المصدر: (دبا - البيان)

اعتمدت بلدية دبا عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة، تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية، إنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى لقاح (كوفيد 19)، وظهرت حالته في تطبيق الحصن بـحرف (E)، أو إبراز نتيجة فحص PCR سلبية، خلال 48 ساعة للسماح له بدخول إلى مقر البلدية. وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي ذلك في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء، وسعياً لنشر التوعية بأهمية أخذ اللقاح.

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