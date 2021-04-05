«صحة دبي» تحصل على الاعتماد السعودي للتخصصات الطبية

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الصحة بدبي على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بعد التقييم الدقيق لمرافق الهيئة المتعلقة بتدريب أطباء الإقامة، وأطباء الزمالة واعتمادها مراكز تدريبية متخصصة، وذلك بناء على المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتضمنت الزيارة الافتراضية للجنة الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي استمرت خلال الفترة 8-11 مارس الماضي مقابلة الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، والممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريبية، والدكتورة عفاف الهاشمي رئيسة قسم التعليم الطبي ونائب الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريبية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري البرامج التدريبية، والمدربين القائمين على البرامج، بالإضافة إلى مقابلة الأطباء المتدربين.

كما تضمنت الزيارة الافتراضية جولة تعريفية لعدد من منشآت الهيئة (مستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفه للنساء والأطفال، ومستشفى حتا، ومراكز الرعاية الصحية الأولية)، تم خلالها الاطلاع على غرفة الطبيب المناوب، وصالات استراحة الأطباء، وقاعات التدريب، والعيادات الخارجية، والأجنحة، وغرف الطوارئ، وغرف العمليات، والمختبرات، والأشعة، والصيدليات، حيث تم بعد ذلك منح هيئة الصحة بدبي الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأكد الدكتور يونس محمد كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه الاعتمادات في تعزيز مكانة هيئة الصحة بدبي وقدرتها التنافسية مع الأنظمة الصحية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعد واحداً من اعتمادات عدة حصلت عليها الهيئة كالبورد العربي، والبورد الألماني وغيرها من الاعتمادات.

وقالت الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي: إن حصول الهيئة على الاعتماد سيفتح آفاقاً جديدة.

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أوضحت وديعة شريف أن برنامج دبي للتخصصات الصحية يضم 17 برنامجاً تدريبياً، تشمل (طب تخدير، والأمراض الجلدية، وطب الطوارئ، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وطب العيون، وتقويم العظام والصدمات، وطب الأطفال، والطب النفسي، والأشعة، وجراحة المسالك البولية، وطب الأسنان، وطب علم الأعصاب، وجراحة الأعصاب، والطب الباطني).

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