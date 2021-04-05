بحث الأدلة التوجيهية لتنظيم خدمات توظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع فريق محور التوظيف الدامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالشراكة مع شركة داغاز للاستشارات الوظيفية، وبرنامج نون محلي، ورشة افتراضية، لبحث ومناقشة الأدلة التوجيهية لتنظيم خدمات التوظيف المدعوم لأصحاب الهمم في دبي، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في هذا الإطار.

وتعد هذه الورشة الثانية في هذا المجال، حيث تسعى الهيئة مع شركائها، إلى إجراء مراجعات دورية للخدمات المقدمة في مجال التوظيف المدعوم، وإتاحة منصة لمقدمي الخدمات ومراكز أصحاب الهمم، لبحث الممارسات الحالية، وإدخال التعديلات المطلوبة، بناء على التجارب القائمة، والارتقاء بمفهوم خدمات توظيف أصحاب الهمم.

شرح

وقدمت شركة داغاز للاستشارات الوظيفية، بالتعاون مع فريق التوظيف الدامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية للحضور، شرحاً وافياً عن أداة تقييم هاريسون لرصد المهارات والاتجاهات الوظيفية لأصحاب الهمم، وكيف يمكن لمراكز خدمات أصحاب الهمم، الاستفادة منها في التعرف إلى مهارات وقدرات المنتسبين، بما يساعد في توجيههم مهنياً بالشكل الأمثل.

كما قدم ممثلون عن برنامج نون لدعم رواد الأعمال المحليين، شرحاً عن البرنامج، وكيفية التسجيل فيه، ومستقبل التجارة الإلكترونية، والمنتجات الأكثر طلباً في السوق المحلية، بما يساعد في فتح آفاق الفئة المستهدفة للاستفادة من هذه الفرصة في تعزيز تمكينها المالي.

وبينت مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، أن تحقيق أهداف التوظيف المدعوم لأصحاب الهمم، يتطلب مراجعة مستمرة لما تم تحقيقه وإنجازه، وتواصل مع مختلف الأطراف المعنية لتوثيق ونشر أفضل الممارسات، والاستفادة من التحديات لتطوير الخطط والبرامج. وذكرت أن الهيئة تهدف من خلال هذه الورش، إلى طرح منصة لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والتعرف إلى المقترحات المستجدة بهذا الشأن. وتم عقد الورشة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث شارك فيها 12 جهة، تضمنت موفري خدمات التوظيف المدعوم، ومراكز خدمات أصحاب الهمم، وعدداً من الجهات الحكومية الداعمة.

تطوير

قالت مريم الحمادي: «تشكل مخرجات الورش أساساً للتطوير المستمر، الذي يتناسب مع احتياجات أصحاب المصلحة، ومقترحات مراكز خدمات أصحاب الهمم، وتوصيات موفري الخدمات، حيث إن تحقيق الدمج الوظيفي والتمكين المالي لا يمتلك وصفة واحدة سحرية، بل يتغير ويتجدد بناء على تطورات السوق، ومهارات وميول أصحاب الهمم».

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