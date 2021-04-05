«التوطين» تبدأ تطبيق النموذج التشغيلي الجديد لخدماتها

المصدر: دبي - وام

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق نموذجها التشغيلي الجديد الذي يرتكز على قنوات الخدمة الذكية والإلكترونية ومركز الاتصال وخدمة توصيل التي توفرها الوزارة لإنجاز الخدمة بكل سهولة ودقة ووفقاً لأعلى معايير حماية وأمن البيانات ولما تستند إليه من جانب الاستباقية والمبادرة في الحصول على الخدمات وإنجازها وبما يسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين لهم.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من مميزات النموذج التشغيلي الجديد، حيث تتيح القنوات الرقمية الذكية للوزارة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وصول المتعاملين إلى الخدمات وفقاً لآليات ميسرة وسهلة وآمنة تلبي احتياجاتهم وبمختلف فئاتهم ومن خلال أكثر اللغات استخداماً في سوق العمل «العربية والإنجليزية والأوردو والفرنسية».

ويتميز التطبيق الذكي المتوافر في متجري جوجل بلاي وأبل ستور بتكامله مع الخدمات الحكومية، وذلك لضمان إنهاء المعاملات بضغطة زر واحدة وفي تطبيق متكامل لا سيما من خلال توفر خاصية «الدفع الذكي» عبر بوابة الدفع الإلكترونية الاتحادية.

ويقدم موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae الخدمات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات العالمية ذات الصلة، حيث يجمع بين التصميم المتميز والابتكار.

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