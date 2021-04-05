«إسلامية دبي» تطلق الدورة العلمية النسائية «الصوم جنة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدورة العلمية النسائية الثالثة تحت عنوان «الصوم جنة»، وذلك ضمن برنامج «مرحباً بطالب العلم»، والتي ستقام يومي 10 و11 أبريل الجاري عن بُعد باستخدام أحدث تقنيات التواصل المرئي حرصاً على استمرار تنفيذ برامج خطة التوعية الدينية للعام 2021.

وأشارت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني إلى أن البرنامج يستهدف رفع التوعية الدينية عن طريق الأساليب الحديثة باستخدام المنهجيات العلمية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وذلك من باب حرص الإدارة على المشاركة الفاعلة تزامناً مع أهم المناسبات الإسلامية، حيث تستهدف الدورة النسائية الثالثة الحلقة الأهم في المجتمع وهن النساء من خلال ثلة من الواعظات الأكفاء بالدائرة لفئة طالبات العلم الشرعي وخريجات تخصص الشريعة من جامعات الدولة.

وأضافت القعود إن تنوع المستهدفين يأتي من باب تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتكثيف التواصل معهم من خلال عرض المعلومات المهمة والصحيحة. وقسمت الدورة إلى محاضرات في يومين متتاليين تبدأها موزة منى العليلي بمحاضرة «مقاصد الصيام» يوم السبت المقبل وتختتمها الدكتورة صديقة الكمالي بمحاضرة «أحكام الصيام» يوم الأحد المقبل.

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