«الاتحادية للكهرباء» تقدم خدمات نوعية لـ«كبار المواطنين»

تولي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كبار المواطنين اهتماماً خاصاً انطلاقاً من هدفها الرامي إلى تحقيق التميز في مجال تقديم خدمات الكهرباء والماء وإحدى قيمها الأساسية المتمثلة في إسعاد المتعاملين.

وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، إن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها من كبار المواطنين تتمثل في تأجيل قطع الخدمة في حالات عدم السداد حتى 5 فواتير ولا يتم القطع الفعلي إلا بعد التواصل مع المستهلك من خلال الاتصال الهاتفي المباشر والمراسلات الخطية عن طريق فريق مختص بالهيئة تم تشكيله خصيصاً لهذا الغرض.

وأوضح أن هذه الخدمة لا تقتصر على فئة كبار المواطنين وإنما تمتد أيضاً لتشمل أصحاب الهمم والحالات المرضية المزمنة، التي تتطلب استمرارية خدمة الكهرباء وأصحاب الحسابات التابعة لحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، شريطة أن تكون البطاقة معتمدة من وزارة تنمية المجتمع وتقديم طلب بشأنها عبر منافذ الهيئة أو مركز الاتصال، لافتاً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتصنيف فئة خاصة للحالات التي تستدعي استمرارية الخدمة من كبار السن المقيمين ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو 300 متعامل، ويطبق عليها الشروط والضوابط نفسها السارية على فئة كبار المواطنين.

وأكد صالح أن فئة كبار المواطنين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من أهم الفئات التي تم تصنيفها في الهيئة منذ عام 2018. (عجمان - وام)

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