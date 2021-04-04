لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكية تبحث تعزيز العلاقات

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الصــداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكية اجتـماعها الافــتراضي الأول، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محـمد عيـــــسى الكشف نائب رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، وجمــيلة أحــمد المهــيري، وعبيد خـلفان السـلامي، وناعمــة عبدالله الشـــرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما حضرها من الأمانة العامة عــفراء راشد البسـطي الأمين العام المساعد للاتصـال الـــبرلماني.

وأشادت الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية الأوزبكية في بداية اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت على أهمية لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين، وتفعيل التنسيق بينهما خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية الدولية، موضحة أن الاجتماعات فرصة لتطوير العلاقات وتزيد من فرص التعاون والتفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها الجانب الصحي، مشيرةً إلى أهمية دور البرلمانيين في دعم القطاع الصحي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ودعت الطنيجي الجانب الأوزبكي لحضور إكسبو 2020 والذي يعتبر فرصة لتحقيق التقارب الاقتصادي والتجاري بين كل دول العالم المشاركين في هذا الحدث المهم.

وأكد محمد عيسى الكشف على أهمية التواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوزبكي، للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان إلى دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول على الصعد كافة، وأثنت على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تفعيل وتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول العالم.

من جانبه أشاد عبيد خلفان السلامي بنمو حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، الذي يقدر وفقاً لإحصائيات حديثة بمبلغ 1.7 مليار دولار.

وأكد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة أن أكثر من 51 شركة إماراتية تعمل في جمهورية أوزبكستان، منوهاً إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون فيما يخص مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه تطرق فافاييف أولوغبيك نزاروفيتش رئيس لجنة الصداقة الأوزبكية الإماراتية، إلى مجمل مذكرات التفاهم والتعاون الموقعة بين البلدين، والتي بلغت أكثر من 31 مذكرة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.

كما أكد على أن دولة الإمارات شريك مهم لجمهورية أوزبكستان، معرباً عن شكره لقيادة الإمارات وتوجيهاتها بتقديم مساعدات إنسانية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، والتي بلغت نحو 51 طناً من الإمدادات والمعدات الطبية.

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