الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

المصدر: دبي - البيان

التقى الدكتور طارق حميد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، بحضور عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الكوبي، مع التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها التعاون والتنسيق بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وتطرق الطاير إلى العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي ببرلمانات مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

من جانبه أكد السفير الكوبي أهمية تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وضرورة استثمار فرصة مشاركة كوبا في معرض إكسبو دبي بما يعود بالفائدة على الدولتين، مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاعات كافة.

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