«أبوظبي للزراعة» تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية استعداداً لاستقبال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية والتوعية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الأغذية، والتحقق من تطبيقها للتعاميم والقرارات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» وذلك لضمان الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع إن الحملات التفتيشية تستهدف منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية بالإضافة إلى مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين للوقوف على جاهزيتها والتزامها بتطبيق المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، ومتابعة تنفيذ التدابير الخاصة بجائحة «كوفيد 19» الملزمة للمنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء.

وأوضح أن الحملات التفتيشية تتواصل قبل وطوال شهر رمضان لتشمل المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة ومحلات الحلوى الشعبية، خصوصاً التي تمارس نشاطها بشكل دائم خلال الفترات المسائية، بالإضافة إلى توعية ربات المنازل بأهمية التعامل الآمن مع المنتجات الغذائية وضمان المحافظة على جودتها.

ولفت الحمادي إلى أن فرق التفتيش لا تكتفي فقط بضبط الممارسات الصحية الخاطئة خلال كل مراحل إعداد وتقديم الأغذية بل تركز على تقديم النصح الإرشاد لكل العاملين في المنشآت الغذائية وتوعيتهم بأفضل الممارسات اللازمة لضمان سلامة الأغذية واشتراطات النظافة الشخصية، والتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، إضافة إلى الاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير.

وأكد أن الهيئة تولي أهمية بالغة لمنشآت بيع اللحوم نظراً للإقبال المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم التفتيش عليها وفق برنامج مبني على درجة الخطورة، وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالف منها، مشيراً إلى أن التفتيش يركز على التأكد من صحة وسلامة اللحوم المعروضة في المحلات والموجودة في مخازن حفظ اللحوم والوقوف على كفاءة برادات حفظ اللحوم، والتأكد من التزام العاملين بتطبيق الممارسة الصحية السليمة، والتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات إلى جانب الوقوف على سيارات نقل اللحوم ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات النقل.

وحث مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع جمهور المستهلكين على التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم مفتشو الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز